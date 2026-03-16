China dice que mantiene comunicación con EEUU de cara a la «posible» visita de Trump

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Pekín, 16 mar (EFE).- El Ministerio chino de Exteriores aseguró este lunes que Pekín y Washington «mantienen comunicación» respecto a la «posible» visita a finales de este mes del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha amenazado con posponerla si China no interviene en el estrecho de Ormuz .

El portavoz de la cancillería Lin Jian señaló hoy en rueda de prensa que la diplomacia de jefes de Estado «juega un papel estratégico irreemplazable» en la relación bilateral entre los dos países.

La visita se producirá del 31 de marzo al 3 de abril según la Casa Blanca y hasta ahora no ha sido confirmada ni expresa ni oficialmente por China. EFE

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