China dice que mantiene la comunicación con EE.UU. de cara a la «posible» visita de Trump

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Pekín, 16 mar (EFE).- El Ministerio chino de Exteriores aseguró este lunes que Pekín y Washington «mantienen comunicación» respecto a la «posible» visita a finales de este mes del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha amenazado con posponerla si China no interviene en el estrecho de Ormuz.

El portavoz de la cancillería Lin Jian señaló en rueda de prensa que la diplomacia de jefes de Estado «juega un papel estratégico irreemplazable» en la relación bilateral entre los dos países.

La visita está prevista del 31 de marzo al 3 de abril, según la Casa Blanca, pero hasta ahora no ha sido confirmada ni expresa ni oficialmente por China, mientras que Trump ha insinuado que podría cancelarla si Pekín no le ayuda en Ormuz, algo sobre lo que el Gobierno chino no ha querido pronunciarse.

De concretarse, sería la primera visita de un presidente estadounidense al gigante asiático desde la que realizó el propio Trump en 2017, durante su primer mandato.

Preguntado en la misma rueda de prensa por informaciones que apuntan a que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, podría acompañar a Trump durante ese viaje pese a estar sancionado por Pekín, Lin afirmó que esas medidas se adoptaron por sus «palabras y acciones relacionadas con China» cuando era senador.

Al ser cuestionado sobre si esas sanciones seguirían vigentes ahora que Rubio ocupa su actual cargo, el portavoz respondió que ya había contestado «muy claramente» a esa pregunta, y no ofreció más detalles.

Medios como el diario hongkonés South China Morning Post han señalado que Rubio podría formar parte de la delegación estadounidense en la visita prevista a Pekín.

China impuso sanciones contra Rubio en 2020, cuando aún era senador, en respuesta a medidas adoptadas por Washington contra funcionarios chinos por cuestiones relacionadas con Xinjiang y Hong Kong.

Este tipo de sanciones suele implicar restricciones de entrada al país para los funcionarios afectados y sus familiares, lo que ha suscitado dudas sobre si Rubio podría viajar a territorio chino. EFE

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