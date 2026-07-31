China dice que ningún nacional resultó afectado por el ataque a empresa china en Kuwait

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Pekín, 31 jul (EFE).- El Gobierno chino aseguró este viernes que por ahora no tiene constancia de ciudadanos chinos afectados por el ataque contra un edificio de una empresa china en Kuwait, atribuido por las autoridades kuwaitíes a Irán en el marco de la escalada regional.

La portavoz de la Cancillería china Mao Ning declaró hoy en una rueda de prensa que, según la información de que dispone Pekín, «actualmente no hay ciudadanos chinos afectados».

Mao añadió que China ha recordado a sus ciudadanos e instituciones en Kuwait que «eleven su conciencia de riesgo», al tiempo que pidió a las autoridades kuwaitíes adoptar «medidas efectivas» para proteger la seguridad de los ciudadanos y entidades chinas en el país.

«China considera inaceptable cualquier ataque contra civiles inocentes y objetivos no militares», agregó la portavoz, quien urgió a las partes implicadas a «actuar con moderación».

Las declaraciones se producen después de que Kuwait denunciara un ataque contra un edificio de una empresa china en el norte del país, con al menos un muerto y daños materiales significativos.

China ha pedido de forma reiterada contención a las partes implicadas en el conflicto, respeto a la soberanía y la seguridad de los países de la región y protección de vías marítimas internacionales como el estrecho de Ormuz, por donde transitan alrededor del 40 % de sus importaciones de petróleo y gas. EFE

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