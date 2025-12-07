China dice que sus cazas realizaban maniobras normales y acusa a Japón de inflar incidente

Pekín, 7 dic (EFE).- China exigió este domingo a Japón que cese en sus actos «difamatorios» y defendió que el portaaviones chino Liaoning llevó a cabo maniobras de vuelo «normales», después de que el Gobierno nipón presentara una protesta por un encontronazo en la víspera entre cazas chinos y japoneses al sureste de Okinawa.

Un portavoz de la Armada del Ejército Popular de Liberación (EPL) urgió a Tokio a que «controle sus operaciones de primera línea respecto al portaaviones chino Liaoning, cuyos cazas condujeron entrenamientos de vuelo normales en el área marítima al este del estrecho de Miyako».

Según el capitán de la Armada china Wang Xuemeng, su país anunció públicamente y de antemano el espacio marítimo y aéreo en el que llevaría a cabo los ejercicios, pero en el transcurso de los mismos, aviones de las Fuerzas de Autodefensa niponas «se aproximaron repetidamente de forma hostigadora» a esas zonas, «interfiriendo gravemente» con las actividades chinas y provocando «una seria amenaza» de seguridad aérea.

«La exageración de Japón es completamente inconsistente con los hechos», aseguró Wang, quien advirtió de que la Armada china «adoptará, de acuerdo con la ley, las medidas necesarias para proteger resueltamente su seguridad y sus intereses y derechos legítimos».

El ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, había denunciado horas antes que cazas chinos utilizaron el sábado su radar contra dos aviones de combate japoneses al sureste de Okinawa, en medio de la tensión entre las potencias a cuenta de Taiwán.

Koizumi aseguró que su país responderá al incidente «con determinación y calma para mantener la paz y la estabilidad en la región».

Según explica el periódico japonés Mainichi, el radar en un avión de combate se utiliza tanto para localizar objetos como para apuntar sus misiles, por lo que un piloto que recibe una alerta de radar no tiene forma de saber cuáles son las intenciones del caza contrario.

El periódico, que cita a fuentes del Ministerio de Defensa japonés, explicó que los cazas japoneses se encontraban fuera del espacio aéreo chino cuando fueron iluminados con el radar, y que no había motivo para utilizarlo de forma intermitente si el objetivo era simplemente localizar su posición.

El incidente, que no causó daños a los pilotos ni a las aeronaves, se produce en un momento de especial tensión entre Tokio y Pekín a raíz de unos comentarios el mes pasado de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien dijo que un ataque militar chino a Taiwán podría justificar una intervención de las Fuerzas de Autodefensa (Ejército) niponas.

Pekín respondió con medidas de presión económica y cultural, entre ellas advertencias de viaje a Japón, la prohibición de importar productos del mar japoneses y la paralización de licencias para películas y conciertos procedentes del país vecino.

lcl/alf