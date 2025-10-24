China dice que Xi acudirá a cumbre APEC en Corea del Sur, sin confirmar reunión con Trump

Pekín, 24 oct (EFE).- El Gobierno chino confirmó este viernes que el presidente Xi Jinping representará al país en la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará el 31 de octubre y el 1 de noviembre en Gyeongju, Corea del Sur, pero no confirmó si se reunirá con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun declaró hoy en una rueda de prensa que la asistencia de Xi a la cumbre «demuestra la gran importancia que China otorga a la cooperación económica regional».

Guo avanzó que el líder chino «pronunciará un discurso en la reunión y mantendrá reuniones bilaterales con los líderes de los países pertinentes», sin dar más detalles al respecto.

«China está dispuesta a colaborar con todas las partes para contribuir al avance de la cooperación regional y el crecimiento económico en la región Asia-Pacífico, y para construir conjuntamente una comunidad de destino común en Asia-Pacífico», agregó el vocero.

Xi y Trump se reunirán el 30 de octubre en los márgenes de la cumbre, informó la Casa Blanca, que indicó que el republicano partirá este viernes hacia Malasia, luego visitará Japón y finalmente pasará por Corea del Sur.

Será el primer cara a cara entre los dos desde que Trump regresó al poder en enero pasado. Ambos se vieron por última vez en el G20 de Osaka (Japón) celebrado en 2019.

La cumbre se produce mientras Estados Unidos y China negocian un acuerdo comercial tras la batería de aranceles que el republicano impuso al gigante asiático y que Pekín respondió con medidas recíprocas.

El 10 de octubre, el republicano dijo que ya no tenía sentido reunirse con Xi, después de que China aplicara restricciones de exportación a las tierras raras, pero posteriormente su Administración aclaró que la cumbre entre ambos seguía en pie. EFE

