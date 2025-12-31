China disparó cohetes al mar ubicado dentro de la «zona contigua» de Taiwán, según Taipéi

Taipéi, 31 dic (EFE).- El Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) disparó un total de 27 cohetes durante su segundo día de ejercicios militares en los alrededores de Taiwán, con 10 de ellos cayendo en el mar ubicado dentro de la «zona contigua» taiwanesa, que se extiende a 24 millas náuticas (44,5 kilómetros) de las costas de la isla.

En una rueda de prensa recogida por la agencia CNA, el teniente general taiwanés Hsieh Jih-sheng, subjefe del Estado Mayor de Inteligencia del Ministerio de Defensa Nacional (MND), declaró este martes que los proyectiles fueron disparados en dos tandas utilizando lanzacohetes múltiples desde la provincia suroriental china de Fujian.

Alrededor de las 9:00 horas (01:00 GMT) del 30 de diciembre, el Ejército chino disparó diecisiete cohetes desde Pingtan, en Fujian, que cayeron en el mar frente a la costa norte de Taiwán, fuera de la zona contigua de 24 millas náuticas.

Cuatro horas más tarde, las fuerzas chinas lanzaron otros diez proyectiles desde Shishi, también en la provincia de Fujian, hacia una zona de ejercicios designada previamente por el EPL al suroeste de Taiwán, esta vez dentro del área de 24 millas náuticas.

En palabras de Hsieh, los cohetes del EPL nunca habían llegado tan cerca de Taiwán en los ejercicios de fuego real realizados en los últimos años alrededor de la isla.

Estos lanzamientos fueron registrados durante el segundo y último día de ‘Misión Justicia-2025’, unas maniobras militares a gran escala con las que China pretendía enviar una señal de «advertencia» al Gobierno taiwanés y a «fuerzas externas», en una referencia velada a Estados Unidos y Japón.

Además de estos ejercicios con fuego real, Pekín desplegó este martes destructores, fragatas, cazas y bombarderos para ejecutar simulacros de ataque y asalto contra objetivos marítimos, así como operaciones antiaéreas y antisubmarinas al norte y al sur de la isla, con el objetivo de probar capacidades de coordinación aire-mar y de «bloqueo y control integrados».

El Comando del Teatro Oriental de Operaciones del EPL -cuerpo encargado de una eventual invasión de Taiwán- informó también de ejercicios al este de Taiwán centrados en la proyección de fuerza «multidimensional» y en la toma de «puertos clave».

Según datos del Ministerio de Defensa de Taiwán, China empleó un total de 207 aeronaves, 31 buques de guerra y 16 embarcaciones de la Guardia Costera de China durante los dos días de maniobras. EFE

