China dispara cohetes en el segundo día de ejercicios militares alrededor de Taiwán

China disparó este martes cohetes en el estrecho de Taiwán, al iniciar el segundo día de maniobras militares dirigidas a simular un bloqueo de puertos y ataques a objetivos marítimos de esa isla de régimen democrático que reclama como propia.

Los dos días de ejercicios bélicos, denominados «Misión Justicia 2025», comenzaron el lunes y fueron criticadas por Taipéi como una «intimidación militar».

China considera a Taiwán como parte de su territorio y no descarta usar la fuerza para tomar la isla de gobierno autónomo.

Periodistas de la AFP en Pingtan, una isla china cercana a Taiwán, observaron una andanada de cohetes que estallaron en el aire alrededor de las 09H00 (01H00 GMT), dejando estelas de humo blanco.

Al menos 10 cohetes fueron lanzados, lo que provocó un estruendo que retumbaba por toda la zona mientras surcaban el cielo.

Turistas corrieron a barricadas de madera con vista al mar, sacando sus teléfonos móviles para grabar videos de los proyectiles.

Poco después, el Ejército Popular de Liberación (EPL) de China dijo en un comunicado: «A las 09H00 del 30 de diciembre, las fuerzas terrestres del Comando de Teatro Oriental del EPL efectuaron maniobras con fuego real de largo alcance en las aguas al norte de la isla de Taiwán y alcanzaron el efecto deseado».

El Ministerio de Defensa taiwanés indicó el martes que detectó 130 aviones militares chinos cerca de la isla en un período de 24 horas, así como 14 buques navales y ocho navíos gubernamentales no especificados.

Estas maniobras chinas se dan luego de que Estados Unidos anunciara la venta de un nuevo paquete de armas a las autoridades taiwanesas, y de declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, que sugirió responder militarmente en caso de una agresión a esa isla vecina.

– «Provocaciones» –

El jefe de la diplomacia china, Wang Yi, declaró el martes en Pekín que su país responderá «enérgicamente» las ventas de armamento a gran escala de Washington a Taipéi.

«En respuesta a las continuas provocaciones de las fuerzas independentistas de Taiwán y a la venta a gran escala de armas estadounidenses a Taiwán, debemos, por supuesto, oponernos con firmeza y contrarrestarlas enérgicamente», dijo el ministro de Relaciones Exteriores en un discurso.

Añadió que cualquier intento de obstaculizar la unificación de China con Taiwán «terminará inevitablemente en fracaso».

El mandatario estadounidense, Donald Trump, negó el lunes estar preocupado por estos ejercicios militares y restó importancia a la posibilidad de una invasión china a Taiwán, al asegurar que no cree que su homólogo, Xi Jinping, «vaya a hacerlo».

Por su parte, el presidente taiwanés, Lai Ching-te, prometió el martes en Facebook que la isla no «intensificará el conflicto» ni provocará disputas.

Su oficina afirmó el día anterior que China ha mostrado un «desprecio por las normas internacionales y el uso de la intimidación militar para amenazar a los países vecinos».

– Con fuego real –

China anunció la mañana del martes que había movilizado destructores, fragatas, combatientes y bombarderos «para efectuar (…) ataques simulados, asaltos a objetivos marítimos, así como operaciones antiaéreas y antisumbarino».

El comunicado del EPL indicó que los simulacros en aguas al norte y sur de Taiwán «prueban la capacidad de coordinación mar-tierra y de bloqueo y control integrados».

El lunes, el portavoz militar chino Shi Yi afirmó que las maniobras son «una firme advertencia contra las fuerzas separatistas por la independencia de Taiwán».

La televisión estatal CCTV reportó que un tema central de los ejercicios es el «bloqueo» de puertos importantes de Taiwán, como Keelung en el norte y Kaohsiung en el sur.

Las autoridades chinas publicaron un mapa de cinco grandes zonas alrededor de Taiwán donde se efectúan los simulacros militares, los cuales deberán concluir el martes a las 18H00 locales (10H00 GMT).

Taiwán afirmó que las zonas designadas por China para los ejercicios han afectado las rutas internacionales de navegación y aviación.

Las maniobras de China «confirman más su naturaleza agresora, haciéndola la mayor destructora de la paz», añadió el Ministerio de Defensa.

