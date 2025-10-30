China dona a Ecuador veintiocho millones de dólares para impulsar reactivación económica

Guayaquil (Ecuador), 29 oct (EFE).- Ecuador y China firmaron este miércoles en Quito el Convenio de Cooperación Económica y Técnica, por medio del cual el gigante asiático donará veintiocho millones de dólares al país andino, para «fortalecer las políticas estatales de reactivación económica y social», informó el ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano.

Estos recursos se orientarán especialmente a la recuperación de zonas de las provincias andinas de Imbabura y Pichincha que se vieron afectadas por las protestas indígenas contra el alza del diésel que duraron un mes y que terminaron la semana pasada.

Una donación que «fomentará la innovación, la productividad y la inserción sostenible de los sectores emprendedores en la economía nacional», señaló la Cancillería en un comunicado.

El presidente Daniel Noboa ya había anunciado en la víspera -durante una entrevista radial- que China donaría equipamiento valorado en diecisiete millones de dólares para la reactivación de esas zonas, donde se concentraron las protestas que dejaron dos personas muertas por arma de fuego y cerca de trescientos heridos, de acuerdo con datos de organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Los once millones de dólares restantes serán distribuidos en una segunda etapa, «conforme a la definición conjunta que realicen ambos gobiernos respecto de nuevas iniciativas de cooperación que contribuyan al desarrollo sostenible del Ecuador», precisó el ministerio ecuatoriano.

El Gobierno ecuatoriano indicó que el acuerdo es un reflejo del «espíritu de la cooperación internacional basada en el respeto mutuo y la corresponsabilidad» y que se enmarca también «en una colaboración estratégica más amplia», que incluye la participación de Ecuador en la Iniciativa de la Franja y la Ruta, el ambicioso proyecto global de infraestructuras y conectividad impulsado por Pekín al que Ecuador se adhirió formalmente en 2018.

Además, el convenio suscrito este miércoles contempla el fortalecimiento de la cooperación en los ámbitos ambiental, tecnológico y educativo.

Para el Gobierno ecuatoriano, la firma de este acuerdo «marca el inicio de una nueva etapa de amistad, solidaridad y cooperación de largo plazo entre ambas naciones». EFE

cbs/jrg