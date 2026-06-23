China Eastern retoma los vuelos Shanghái-Estocolmo tras seis años de suspensión

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Shanghái (China), 23 jun (EFE).- La aerolínea china China Eastern retoma a partir de esta semana la ruta entre la megalópolis oriental de Shanghái y Estocolmo, suspendida desde hace seis años a raíz de la pandemia de la covid-19, informa hoy la agencia oficial de noticias Xinhua.

La reinauguración de la conexión aérea tuvo lugar este lunes, cuando un Airbus A330 de la segunda mayor aerolínea del país asiático aterrizó en el aeropuerto de Arlanda de la capital sueca, tras lo que despegó en dirección al de Shanghái Pudong con más de 250 pasajeros a bordo.

China Eastern y el gestor estatal sueco de los aeropuertos, Swedavia Airports, llevaron a cabo una ceremonia conmemorativa y entregaron regalos a los pasajeros que tomaron este primer vuelo.

A partir de ahora, la conexión Shanghái-Estocolmo ofrecerá tres vuelos semanales, los lunes, jueves y sábados. EFE

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