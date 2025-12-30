China efectúa ejercicios con «fuego real de largo alcance» en aguas al norte de Taiwán

Pekín, 30 dic (EFE).- El Ejército chino anunció este martes que realizó ejercicios con «fuego real de largo alcance» en aguas situadas al norte de Taiwán, en medio de unas maniobras militares a gran escala lanzadas el día anterior con el propósito de «disuadir» a las «fuerzas externas» que traten de apoyar a la isla autogobernada.

«A las 09.00 horas (01.00 GMT) del 30 de diciembre, las fuerzas terrestres del Comando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) llevaron a cabo ejercicios con fuego real de largo alcance en las aguas situadas al norte de la isla de Taiwán y alcanzaron los efectos deseados», declaró el mando castrense a través de la red social Weibo.

El EPL había confirmado una hora antes el inicio del segundo día de ejercicios bélicos en torno a Taiwán, en los que participan unidades del ejército de tierra, la armada, la fuerza aérea y la fuerza de cohetes, en un contexto de creciente tensión entre Pekín y Washington y Tokio por la cuestión taiwanesa. EFE

