China eleva el nivel de alerta por el tifón Matmo ante su llegada al sureste del país

3 minutos

Pekín, 4 oct (EFE).- Las autoridades chinas elevaron este sábado a naranja, el segundo nivel más grave, la alerta por el tifón Matmo, que avanza hacia el sur del país con previsiones de impacto durante el fin de semana en zonas costeras de las provincias de Cantón y Hainan, donde se han suspendido trenes, vuelos y clases como medida preventiva.

El Centro Meteorológico Nacional indicó que Matmo, el vigésimo primer tifón de la temporada en el Pacífico, se fortaleció durante la madrugada local del sábado, al pasar de tormenta tropical severa a tifón.

Se espera que toque tierra entre las ciudades de Dianbai (Cantón) y Wanning (Hainan) el domingo, antes de debilitarse gradualmente.

El aeropuerto internacional de Haikou, en Hainan, cancelará todos los vuelos a partir de las 23.00 hora local (15.00 GMT) del sábado, y su reapertura dependerá de la evolución del temporal, informó la cadena estatal CCTV.

El tránsito ferroviario en Hainan, provincia insular con 10 millones de habitantes, también quedará suspendido durante la jornada dominical, mientras que el tráfico marítimo en el estrecho de Qiongzhou se interrumpirá completamente desde la tarde local del sábado.

Las autoridades de Haikou, capital de Hainan, anunciaron la aplicación de medidas entre el sábado por la tarde y el domingo, que incluyen la suspensión de clases, del trabajo en oficinas y de las actividades comerciales, así como el cierre de parques y la paralización de los vuelos.

En la vecina provincia de Cantón, la ciudad costera de Zhuhai cerró temporalmente playas y zonas turísticas junto al mar ante la previsión de fuertes vientos por el paso de la banda exterior del tifón.

La llegada del tifón coincide con el periodo vacacional por el Día Nacional de China, que comenzó este miércoles y se alargará hasta el 8 de octubre, por lo que las autoridades de varias localidades han recomendado la suspensión de actividades al aire libre y la adopción de medidas de seguridad en el sector turístico.

El Centro advirtió de lluvias torrenciales entre el sábado y el martes en el sur y el centro de China, con especial intensidad en Cantón, Guangxi, Hainan y Yunnan.

Los ríos de esas regiones podrían registrar incrementos significativos de caudal y, en áreas de precipitaciones extremas, se espera que algunos cauces medianos y pequeños superen los niveles de alerta y provoquen inundaciones.

Ante el riesgo de crecidas, el Ministerio de Recursos Hídricos activó una respuesta de emergencia de nivel 4, la menos grave de un sistema de cuatro, para las provincias de Cantón, Guangxi, Hainan y Yunnan.

Cantón, con más de 120 millones de habitantes, aún se recupera del paso del supertifón Ragasa, que el mes pasado dejó graves daños e inundaciones en el sureste de China tras causar 17 muertos en Taiwán y severos destrozos en Hong Kong. EFE

aa/llb