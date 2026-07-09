China eleva la respuesta de emergencia ante el avance del supertifón Bavi

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Pekín, 9 jul (EFE).- China elevó este jueves su respuesta de emergencia ante el avance del supertifón Bavi, que podría tocar tierra o rozar el norte de Taiwán el sábado y alcanzar esa misma noche la costa entre las provincias de Fujian y Zhejiang, en el sureste del país, con fuertes vientos, oleaje y riesgo de marejada.

La Sede Nacional de Control de Inundaciones y Sequías decidió en la tarde local elevar del nivel cuatro al tres su respuesta de emergencia por inundaciones y tifón, informó la cadena estatal CCTV.

El organismo advirtió de que Bavi mantiene una gran intensidad, un amplio radio de influencia y un alto potencial destructivo, por lo que calificó de «grave y compleja» la situación de prevención y respuesta.

A las 14:00 hora local (06:00 GMT), el centro del tifón se encontraba en el Pacífico noroccidental, a unos 1.030 kilómetros al este-sureste de Keelung, en el norte de Taiwán, con vientos máximos de fuerza 16, equivalentes a 52 metros por segundo, y un radio de vientos de fuerza 7 de unos 500 kilómetros.

Según la previsión meteorológica china, Bavi avanzará hacia el noroeste a entre 10 y 15 kilómetros por hora, podría tocar tierra o rozar la costa norte de Taiwán durante el sábado y después desplazarse hacia el litoral comprendido entre Fuqing, en Fujian, y Wenling, en Zhejiang, donde podría tocar tierra esa misma noche como tifón fuerte o tifón.

La Administración Meteorológica de China activó este jueves una respuesta de emergencia de nivel dos por grandes desastres meteorológicos.

El Centro Nacional de Previsión Oceánica elevó además a naranja la alerta por oleaje, después de que las marejadas generadas por Bavi comenzaran a afectar a las aguas próximas a China.

Entre la tarde local de este jueves y la del viernes se prevén olas de hasta 9 metros en el sur del mar de China Oriental, mientras que las aguas próximas a Zhejiang y al norte de Fujian registrarán olas de hasta 3,8 y 3,4 metros, respectivamente.

El organismo advirtió asimismo de que, entre el jueves y el martes, numerosas zonas de la costa este del país podrían verse afectadas por una marejada asociada al tifón.

En Zhejiang, 14.820 pesqueros oceánicos nacionales se encontraban ya en puerto y 557 embarcaciones recreativas habían suspendido operaciones, mientras que todos los proyectos costeros con actividad acuática habían quedado paralizados.

En Fujian, la ciudad de Fuding, situada en el noreste provincial y próxima a Zhejiang, informó de que 4.973 barcos pesqueros habían regresado a puerto para resguardarse.

China espera la llegada de Bavi después de una semana marcada por varios desastres naturales, entre ellos las lluvias asociadas al tifón Maysak, que dejaron al menos 39 muertos en Guangxi (sur); un deslizamiento en Gansu (noroeste), con 21 fallecidos, y un episodio de tormentas y tornados en Hubei (centro), que causó once muertos. EFE

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