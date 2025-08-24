China eleva su nivel de alerta ante la llegada del tifón Kajiki, que sigue fortaleciéndose

Pekín, 24 ago (EFE).- El Centro Meteorológico Nacional (NMC) de China elevó este domingo su nivel de alerta ante la llegada del tifón Kajiki, que en las últimas horas se ha intensificado y amenaza con provocar fuertes vientos y lluvias torrenciales en las regiones más meridionales del país, informaron fuentes oficiales.

El organismo emitió un aviso naranja a las 10:00 hora local (02:00 GMT) del domingo debido al avance de la tormenta, que a las 09:00 se ubicaba en la parte occidental del mar de China Meridional, a unos 200 kilómetros al sureste de la ciudad de Sanya (provincia de Hainan, sur).

En las inmediaciones del centro del tifón se registraban vientos máximos sostenidos de unos 137 kilómetros por hora (km/h), apuntó el NMC, que prevé que Kajiki continúe desplazándose hacia el noroeste a una velocidad aproximada de 20 km/h, pudiendo alcanzar la categoría de «tifón fuerte».

«Es posible que toque tierra entre la tarde y la noche del 24 de agosto en la franja costera comprendida entre Lingshui y Ledong, en Hainan, con vientos de entre 144 y 162 km/h, equivalentes a ‘tifón’ o ‘tifón fuerte'», advirtió el organismo en un comunicado.

«También existe la posibilidad de que pase rozando las aguas cercanas a la costa sur de la isla de Hainan, para después dirigirse gradualmente hacia la zona costera del centro y norte de Vietnam», agregó.

En las áreas marítimas y terrestres cercanas al centro del temporal, las ráfagas de viento podrían alcanzar el nivel 15 o 16 en la escala china, señaló el NMC, que también pronostica «lluvias intensas a torrenciales» en zonas de la isla de Hainan, el suroeste de Cantón y el sur de Guangxi, con acumulados de hasta 400 milímetros.

Por lo pronto, la provincia de Hainan elevó esta mañana su alerta de tifón al nivel I, el más elevado en el sistema chino de cuatro grados, y anunció la suspensión de clases, trabajos, operaciones comerciales, transporte público y viajes marítimos, así como el cierre de sitios turísticos, según medios locales.

Asimismo, el Ministerio de Recursos Hídricos de China activó la respuesta de emergencia de nivel IV por riesgo de inundaciones en las provincias de Cantón, Hainan y Guangxi, y envió a las dos primeras equipos de trabajo para apoyar y supervisar las labores de prevención, informó la cadena estatal CCTV.

Según la plataforma de seguimiento meteorológico Zoom.earth, Kajiki registra actualmente vientos de 120 km/h y continuará fortaleciéndose en las próximas horas, con su centro aproximándose a la costa sur de Hainan esta noche.

Posteriormente, el temporal tocaría tierra en el centro de Vietnam hacia el mediodía del lunes, con vientos de hasta 150 km/h, de acuerdo a la misma fuente.

Los tifones son fenómenos meteorológicos recurrentes en el sureste de China y Taiwán durante la temporada estival y otoñal, cuando las aguas cálidas del océano Pacífico propician la formación de ciclones que, en ocasiones, provocan daños significativos e interrupciones en el transporte y las actividades económicas. EFE

