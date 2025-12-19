China elude comentar la posible venta de operaciones de TikTok en EE. UU. a holding local

2 minutos

Pekín, 19 dic (EFE).- El Gobierno chino se limitó a declarar este viernes que «su postura sobre el asunto de TikTok es coherente y clara», después de que varios medios estadounidenses adelantasen que la matriz de TikTok, Bytedance, ha acordado vender sus operaciones en EE.UU. a un holding liderado por inversores estadounidenses para poder seguir operando legalmente en el país norteamericano.

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun contestó así en una rueda de prensa a una pregunta acerca de si el posible acuerdo ha recibido el visto bueno de Pekín.

Según un memorando de Bytedance al que han tenido acceso medios estadounidenses, la nueva empresa de riesgo compartido que se hará cargo de las operaciones de TikTok en suelo estadounidense estará participada por el gigante de tecnologías de la información Oracle, al fondo privado Silver Lake y el fondo de inversión estatal emiratí MGX.

Estas tres entidades contarán con un 45 % de las participaciones, mientras que en torno a un 33 % estará en manos de filiales de los principales inversores detrás de ByteDance, que mantendría el control de aproximadamente un 18 % del accionariado restante.

El documento indica que el acuerdo deberá cerrarse el próximo 22 de enero, el día antes del plazo dado al Departamento de Justicia para que suspenda las operaciones de TikTok en EE.UU. si no se ha constituido una nueva empresa lo suficientemente desligada de ByteDance, tal y como establece una ley aprobada por el Congreso estadounidense en 2024.

La norma argumenta motivos de seguridad nacional y puntualiza que ByteDance no debe tener acceso a los servidores que almacenan los datos de los usuarios de la popular aplicación de videos cortos.

Tras retornar al poder en enero el presidente estadounidense, Donald Trump, prorrogó varias veces la implementación de la ley para que su Administración pudiera negociar la venta de las operaciones estadounidenses de TikTok.

A finales de septiembre, Washington y Pekín, tras una serie de reuniones en las que se trató también la guerra comercial entre las dos potencias, anunciaron un marco de acuerdo para la operación.

Trump dijo también que el acuerdo contaba ya con la «aprobación provisional» de su homólogo chino, Xi Jinping, y debía completarse durante la reunión de ambos mandatarios celebrada en octubre en Corea del Sur.

Sin embargo, hasta el momento, Pekín, que cuenta con una ‘acción de oro’ en Bytedance que le otorga derecho de veto sobre decisiones estratégicas, no ha ofrecido detalles acerca del pacto. EFE

aa/alf