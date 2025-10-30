China elude confirmar si Trump visitará el país el próximo abril

1 minuto

Pekín, 30 oct (EFE).- El Gobierno chino evitó este jueves confirmar la visita del presidente estadounidense, Donald Trump, al país el próximo abril, después de que el mandatario afirmara tras reunirse con su homólogo, Xi Jinping, que ambos habían acordado ese viaje.

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun declaró hoy en una rueda de prensa que «ambos jefes de Estado acordaron mantener intercambios regulares»

Guo dijo que Trump «espera visitar China a principios del próximo año» e «invitó al presidente chino, Xi Jinping, a visitar Estados Unidos próximamente», sin proporcionar más detalles.

Trump indicó que había acordado con Xi volver a reunirse en China en abril del próximo año, después de la cumbre que mantuvieron este jueves en Corea del Sur, un encuentro que calificó de «increíble».

En cualquier caso, las autoridades del gigante asiático no suelen anunciar viajes de mandatarios extranjeros o visitas de líderes chinos a otros países hasta poco antes de que se produzcan.

El cara a cara de este jueves, el primero que mantienen desde que el republicano regresó al poder, tuvo lugar en la base aérea de Gimhae, en la ciudad surcoreana de Busan.

Durante la reunión, Xi pidió a Washington centrarse en la cooperación a largo plazo para evitar «caer en un círculo vicioso de represalias», tras graves tensiones comerciales entre ambas potencias en los últimos meses. EFE

aa/alf