China endurece su marco minero y refuerza la seguridad de sus minerales estratégicos

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Pekín, 20 may (EFE).- China promulgó este miércoles el reglamento de aplicación de su nueva Ley de Recursos Minerales, una norma que endurece el marco regulatorio del sector y refuerza la seguridad de los minerales estratégicos mediante nuevos mecanismos de reservas, respuesta de emergencia y protección de las cadenas de suministro.

El texto, firmado por el primer ministro chino, Li Qiang, entrará en vigor el próximo 15 de junio y establece un sistema integral para recursos considerados estratégicos, con el objetivo de «salvaguardar la seguridad de los recursos minerales» y reforzar la resiliencia de las cadenas industriales asociadas.

La normativa prevé la creación y mejora de sistemas de reserva estratégica, almacenamiento y explotación de emergencia, además de mecanismos especiales para la concesión de derechos mineros cuando estén implicados intereses vinculados a la seguridad nacional o necesidades estratégicas.

Asimismo, el reglamento contempla sanciones más severas para actividades ilegales relacionadas con minerales estratégicos y limita determinadas operaciones en áreas consideradas de especial importancia para la protección de recursos.

Uno de los artículos incorpora además la posibilidad de adoptar «medidas de respuesta necesarias» cuando otros países, regiones u organizaciones internacionales apliquen restricciones o acciones consideradas discriminatorias que puedan afectar a la seguridad de las cadenas industriales y de suministro vinculadas a recursos minerales chinos.

La regulación llega en un momento de creciente competencia internacional por minerales considerados críticos para industrias como los semiconductores, la automoción eléctrica, las energías renovables o la defensa, en un mercado en el que China mantiene un peso dominante en varias cadenas de suministro estratégicas.

Ese pulso tecnológico quedó también reflejado la semana pasada durante la visita de Donald Trump a Pekín, tras la cual el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, reconoció que asuntos sensibles como los semiconductores avanzados y los controles asociados a ellos no llegaron a abordarse en la cumbre entre el presidente chino, Xi Jinping, y el mandatario estadounidense.

En los últimos años, Pekín ha endurecido los controles a la exportación de materiales como el galio, el germanio, el grafito o el antimonio y, más recientemente, amplió restricciones sobre determinados elementos de tierras raras, recursos empleados en sectores como chips, baterías, radares, vehículos eléctricos o equipos militares.

Paralelamente, Estados Unidos y otros países han impulsado programas para reducir su dependencia de las cadenas de suministro chinas mediante inversiones en producción local, acuerdos con terceros países y nuevas estrategias sobre minerales críticos.

Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), China concentra alrededor del 60 % de la producción mundial de tierras raras y cerca del 90 % de su capacidad de refinado y procesamiento, una posición que ha convertido estos recursos en un elemento recurrente de las tensiones tecnológicas y comerciales entre Pekín y las economías occidentales. EFE

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