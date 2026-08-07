China entrega a Cuba un segundo donativo de 5.000 sistemas fotovoltaicos

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La Habana, 7 ago (EFE).- El Gobierno de China entregó a Cuba este viernes un segundo donativo de 5.000 paneles fotovoltaicos, destinado a electrificar viviendas en zonas rurales en los 169 municipios de la isla.

Tras recibir el donativo, el Ministerio cubano del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera informó en las redes sociales que esta donación china también beneficiará con energía solar a centros de servicios de salud y urgencias médicas, guarderías y casas de niños sin amparo familiar, sucursales bancarias, entre otros.

Asimismo explicó que estos sistemas fotovoltaicos, gestionados por la Agencia de Cooperación para el Desarrollo de China, tienen una potencia superior a los donados el pasado año, al alcanzar los 3,6 kilovatios hora (kwh) y duplicar su capacidad de almacenamiento de energía hasta los 14,3 kwh, lo que incrementa su eficiencia y adaptabilidad a las condiciones del sistema energético cubano.

El viceprimer ministro y responsable de la cartera del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva, agradeció el «permanente apoyo» del Gobierno chino al sector energético del país caribeño y remarcó su «especial significado en el muy complejo escenario que vive el país».

Por su parte, el embajador del gigante asiático en La Habana, Hua Xin, expresó que estos equipos de asistencia son «un regalo del pueblo chino para ayudar de forma práctica a mejorar el bienestar de la población cubana».

El pasado noviembre el Gobierno chino envió otros 5.000 kits de paneles fotovoltaicos para las viviendas que quedaron aisladas en el extremo oriental de la isla tras paso del potente huracán Melissa.

Cuba sufre una profunda crisis energética desde mediados de 2024, en parte por un sistema energético profundamente obsoleto y sin las inversiones necesarias durante décadas, una situación que se ha agravado desde enero por el bloqueo petrolero aplicado por EE.UU.

En tales circunstancias, la situación energética del país es «crítica» y «extremadamente tensa», según ha reconocido el Gobierno cubano, y ha escalado a máximos en los últimos meses con siete desconexiones totales del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) reportados en lo que va de 2026.

La mayoría de las centrales termoeléctricas -responsables del 40 % de la generación- fueron construidas en las décadas de los años 60 y 70 del siglo pasado y diariamente más de la mitad de las unidades de generación (16 en total) no están operativas por averías o mantenimientos.

La principal apuesta del Gobierno cubano para salir de esta crisis ha sido la energía solar, principalmente con el apoyo chino, y ha puesto en marcha un programa para levantar 92 parques solares por toda la isla, con una potencia instalada total de unos 2.000 megavatios (MW). EFE

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