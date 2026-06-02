China envía a la RDC un equipo médico de apoyo ante el brote de ébola

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Pekín, 2 jun (EFE).- Un equipo de expertos médicos chinos tiene previsto partir este martes de Pekín hacia la República Democrática del Congo (RDC) para apoyar las tareas de control del brote de ébola declarado en el este del país africano, informó este lunes la Comisión Nacional de Salud de China.

Según el organismo, el grupo trabajará con el equipo médico chino que ya se encuentra en la RDC y cooperará con las autoridades locales y con las agencias de control epidémico para reforzar la respuesta sanitaria.

Los expertos ofrecerán además formación en prevención y tratamiento a centros médicos locales, al personal sanitario chino desplegado en el país, a la Embajada de China, a empresas chinas y a ciudadanos chinos residentes en la RDC, explicó la institución, citada por la agencia estatal Xinhua.

La decisión se produce después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara el 17 de mayo que el brote constituye una «emergencia de salud pública de importancia internacional».

La situación del brote de ébola es «profundamente alarmante» dos semanas después de la declaración de la epidemia, alertó el pasado sábado la organización Médicos Sin Fronteras (MSF).

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian ya había anunciado este lunes que Pekín ofrecería asistencia humanitaria de emergencia a la RDC y enviaría un equipo de especialistas médicos, además de cooperar con la Comisión de la Unión Africana y apoyar al Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades.

La agencia de salud pública de la Unión Africana (UA) cifró el pasado jueves en 246 las «muertes sospechosas» y en 1.077 los «casos sospechosos» registrados en la RDC por la decimoséptima epidemia de ébola del país desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.

El brote, declarado en la provincia oriental de Ituri y extendido también a Kivu del Norte, Kivu del Sur y Uganda, corresponde a la cepa Bundibugyo, con una tasa de letalidad de entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada ni tratamiento específico, según la OMS. EFE

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