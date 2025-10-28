China espera que UE «apoye libre comercio» antes de reunión bilateral sobre tierras raras

3 minutos

Pekín, 28 oct (EFE).- El Gobierno chino expresó este martes su esperanza de que la Unión Europea (UE) «cumpla su compromiso de apoyar el libre comercio y se oponga al proteccionismo comercial», antes de que representantes continentales y China se reúnan este jueves para tratar los controles a la exportación de tierras raras que impone Pekín.

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun declaró hoy en una rueda de prensa que «la esencia de las relaciones económicas y comerciales entre China y la UE reside en la complementariedad y el beneficio mutuo».

Guo instó a la UE a que «se abstenga de adoptar medidas restrictivas y, en su lugar, insista en resolver adecuadamente las disputas comerciales mediante el diálogo y la consulta».

«China espera que la UE proporcione un entorno empresarial justo, transparente y no discriminatorio para las empresas de todos los países», agregó el portavoz, al tiempo que urgía a «medidas concretas para salvaguardar la economía de mercado y las normas de la Organización Mundial de Comercio».

Según el bloque comunitario, las restricciones de Pekín a la exportación de tierras raras han «causado un problema global».

El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, ya mantuvo la semana pasada una reunión por videoconferencia de casi dos horas con su homólogo chino, el ministro de Comercio, Wang Wentao, en la que el comisario invitó a la delegación de Pekín a visitar Bruselas y abordar el problema en persona.

Una delegación técnica de alto nivel de China llegará a Bruselas el jueves para tratar las restricciones, que Bruselas ve «injustificadas y perjudiciales», y considera dañinas para la industria europea y para la relación bilateral entre ambas partes.

En su reunión del pasado martes, Sefcovic y Wang hablaron también de la prohibición a la empresa Nexperia de exportar chips producidos en su planta en China tras la decisión de Países Bajos de intervenir en la compañía para impedir la transferencia de conocimiento hacia China por parte de la firma, que se fundó en el país europeo pero en 2019 fue adquirida por un grupo chino.

China ha acusado a Estados Unidos de estar detrás de la decisión de las autoridades neerlandesas, en el marco de las disputas comerciales y tecnológicas entre Pekín y Washington, en las que los semiconductores ocupan un lugar central.

Según Sefcovic, tanto La Haya como Pekín le han trasladado su intención de «desescalar la situación» y desarrollar rápidamente un acuerdo práctico que evite paros en la producción de chips, restaure las cadenas de suministro y proporcione «certidumbre». EFE

aa/lcl/ah