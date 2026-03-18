China evita pronunciarse sobre fecha de visita de Trump e insiste en que sigue el diálogo

2 minutos

Pekín, 18 mar (EFE).- China evitó pronunciarse este miércoles sobre el plazo de «cinco o seis semanas» sugerido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para una posible visita al país, y se limitó a insistir en que ambas partes «mantienen la comunicación» sobre el viaje.

En una rueda de prensa rutinaria, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino Lin Jian señaló que la diplomacia de jefes de Estado «juega un papel estratégico irreemplazable» en la relación entre ambos países y añadió que las dos partes «continuarán manteniendo la comunicación» respecto a la posible visita de Trump a China, sin brindar más detalles al respecto.

Estas declaraciones se producen un día después de que el mandatario estadounidense indicara que la reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, podría celebrarse dentro de unas «cinco o seis semanas», tras el aplazamiento del encuentro previsto inicialmente para finales de marzo.

Trump explicó desde la Casa Blanca que ambas partes están trabajando para reprogramar la visita y aseguró que a China «le parece bien» ese calendario, en un contexto marcado por la guerra contra Irán, que ha llevado a Washington a reajustar la agenda internacional del presidente.

El viaje, que la Casa Blanca situaba entre el 31 de marzo y comienzos de abril, no había sido confirmado oficialmente por Pekín, que suele anunciar este tipo de visitas apenas unos días antes de que se produzcan.

De concretarse, sería la primera visita de un presidente estadounidense al gigante asiático desde la que realizó el propio Trump en 2017 durante su primer mandato. EFE

gbm/jacb/llb