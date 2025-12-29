China exhibe un «estrechamiento del cerco» a Taiwán como mensaje a EE. UU., según expertos

Pekín, 29 dic (EFE).- Las maniobras militares chinas lanzadas hoy en torno a Taiwán buscan mostrar un «estrechamiento del cerco» sobre la isla y reforzar la presión estratégica sobre Taipéi en respuesta al refuerzo del apoyo militar estadounidense a Taiwán, según el análisis de expertos militares chinos citados por la prensa estatal.

El profesor Zhang Chi, de la Universidad Nacional de Defensa de China, explicó al rotativo oficialista Global Times que el Ejército chino ha delimitado un total de cinco zonas de ejercicio para estas maniobras, dos situadas al norte de la isla, dos al sur y una al este, una distribución que, en su opinión, aporta claves sobre el planteamiento operativo del despliegue.

Según Zhang, un primer elemento destacable es que las zonas se sitúan «sensiblemente más cerca» de la isla principal que en ejercicios anteriores, lo que supone un «estrechamiento del cerco» que «permitiría a las fuerzas navales y aéreas chinas aproximarse desde múltiples direcciones» y adoptar una «postura integrada de control del entorno marítimo y aéreo».

El segundo rasgo señalado por el experto es la configuración de un cerco por tres flancos. A diferencia de maniobras previas, las cinco zonas delimitadas rodean la isla por el norte, el sur y el este.

Un tercer aspecto destacado por el profesor es el carácter «más específico» de los objetivos de los ejercicios.

De acuerdo con Zhang, las dos zonas situadas al norte de Taiwán se encuentran próximas a las aguas frente a los principales puertos del norte de la isla, mientras que las del sur se sitúan cerca de importantes rutas marítimas y bases militares, lo que, a su juicio, ilustra la capacidad de controlar las líneas de comunicación marítima de la isla.

Según Zhang, las dos zonas de ejercicios al norte de Taiwán apuntan tanto a los «líderes independentistas» como a los principales puertos del norte de la isla, lo que, en su análisis, equivale a un bloqueo.

La única zona ubicada al este de la isla apunta, según Zhang, a un corredor considerado clave para una eventual asistencia exterior a Taiwán, en referencia velada a Estados Unidos, el principal proveedor de armamento al territorio y podría defenderlo en caso de conflicto.

Respuesta a Estados Unidos

El experto militar chino Fu Zhengnan, citado por la cuenta Yuyuan Tantian, asociada a la televisión estatal CCTV, vinculó el inicio de las maniobras al refuerzo reciente de la cooperación militar entre Washington y Taipéi, en particular a la aprobación por Washington de un plan de ventas de armas a la isla por más de 11.000 millones de dólares.

Fu sostuvo que, a diferencia de operaciones anteriores, el paquete aprobado incluye sistemas de carácter «ofensivo» y capacidades de mando y redes tácticas.

El analista defendió que las maniobras constituyen una respuesta «razonable y legal» para «proteger la soberanía y la integridad territorial» chinas.

Las declaraciones se producen tras la reciente firma en Estados Unidos de la Ley de Autorización de Defensa para 2026 y en medio de la tramitación de una notificación de ventas de armamento a Taiwán por unos 11.100 millones de dólares, cuya ejecución depende aún de pasos administrativos y de la aprobación presupuestaria en la isla.

El Ejército Popular de Liberación anunció ejercicios con munición real alrededor del Estrecho de Taiwán, que comenzaron este lunes y se prolongarán hasta este martes.

Taiwán se gobierna de forma autónoma desde 1949, pero Pekín considera a la isla una «parte inalienable» de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para lograr la «reunificación», una postura rechazada por el Gobierno isleño. EFE

