China exige a México que retire «lo antes posible» aranceles de hasta el 50 % a sus bienes

1 minuto

Shanghái (China), 11 dic (EFE).- China expresó hoy su «esperanza» de que México «corrija sus prácticas erróneas de unilateralismo y proteccionismo lo antes posible» después de que el Senado de ese país aprobase aranceles de hasta el 50 % para más de 1.400 productos provenientes del gigante asiático y otras naciones de la región.

«Las medidas dañarán de manera considerable los intereses de socios comerciales como China», denunció un portavoz del Ministerio de Comercio del país asiático, quien reclamó a México que colabore con Pekín para «proteger conjuntamente la situación general de las relaciones económicas y comerciales bilaterales».

El vocero recordó asimismo que el Ministerio abrió el pasado mes de septiembre una investigación sobre barreras a la inversión contra México, y que estas pesquisas «prosiguen su curso». EFE

