China exporta más a Europa para compensar su débil demanda interna, según el BCE

Fráncfort (Alemania), 11 nov (EFE).- China exporta más a Europa para compensar su débil demanda interna y no sólo debido a los aranceles de EEUU, consideran los economistas del Banco Central Europeo (BCE).

«La débil demanda interna parece ser el eslabón perdido que explica las fuertes exportaciones de China a Europa – más aún que la desviación del comercio relacionada con los aranceles», dicen los economistas del BCE en un recuadro de su próximo boletín económico, publicado este martes.

La escalada de las tensiones comerciales entre EEUU y China puede resultar en una diversificación mayor de las exportaciones chinas a Europa.

Sin embargo, añaden los economistas del BCE, el incremento de las exportaciones de China a la Unión Europea (UE) es anterior a las últimas tensiones y coincide con el comienzo de la debilidad de la demanda interna en China.

Antes de la pandemia de la covid-19, las exportaciones e importaciones chinas se movían en tándem pero desde entonces se ha producido un claro desacoplamiento y las exportaciones de bienes han aumentado muy por encima de la tendencia anterior a la pandemia, mientras que las importaciones se han estancado por debajo del nivel de 2021. EFE

aia/jgb