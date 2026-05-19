China expresa «profunda preocupación» tras el ataque a una central nuclear emiratí

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Pekín, 19 may (EFE).- China expresó este martes su «profunda preocupación» por el ataque contra instalaciones relacionadas con la central nuclear de Barakah, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), al tiempo que reiteró su oposición a los ataques armados contra instalaciones nucleares pacíficas y pidió un alto el fuego inmediato para evitar una mayor escalada regional.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino Guo Jiakun afirmó hoy en rueda de prensa que Pekín se opone a los ataques contra infraestructuras nucleares civiles y subrayó que la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de los países del golfo Pérsico deben ser «efectivamente respetadas».

El vocero añadió que también deben protegerse los civiles y los objetivos no militares y recalcó que la prioridad inmediata es lograr un alto el fuego «integral» y poner fin a los combates para evitar una nueva expansión del conflicto.

Las declaraciones de Pekín llegan después de que Emiratos informara el domingo de que un dron impactó contra un generador eléctrico situado fuera del perímetro interior de la central nuclear de Barakah, en la región de Al Dhafra, sin provocar daños radiológicos ni víctimas.

El Ministerio de Defensa emiratí aseguró que sus sistemas interceptaron otros dos drones y señaló que continúa investigando el origen del ataque, que hasta el momento no ha sido atribuido oficialmente a ningún actor.

El incidente se produjo en medio de la frágil tregua entre Irán y Estados Unidos y de una escalada regional marcada por ataques de represalia y tensiones en torno al estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte energético mundial. EFE

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