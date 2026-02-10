China expresa su apoyo a las fuerzas favorables a la «reunificación» en Taiwán

2 minutos

Pekín, 10 feb (EFE).- El Gobierno chino reafirmó este martes su línea política sobre Taiwán al defender el apoyo a las fuerzas favorables a la «reunificación», el rechazo a la «independencia» de la isla y a la injerencia externa, así como el impulso de la integración económica y social a través del Estrecho.

Así lo manifestó Wang Huning, presidente de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino y ‘número 4’ en la jerarquía del Ejecutivo, durante el cierre de la Conferencia de Trabajo sobre Asuntos de Taiwán celebrada en Pekín.

Según informó la agencia estatal Xinhua, Wang afirmó que el trabajo sobre Taiwán debe guiarse por la línea marcada por el presidente Xi Jinping y por la estrategia del Partido Comunista chino (PCCh) para abordar la cuestión taiwanesa en la «nueva era», con el objetivo de promover el desarrollo pacífico de las relaciones a ambos lados del Estrecho y avanzar en la «reunificación nacional».

En su intervención, el funcionario insistió en la necesidad de adherirse al principio de ‘una sola China’, así como de respaldar a las fuerzas «patrióticas» de la isla que apoyan la «reunificación», combatir a los movimientos independentistas y oponerse a la interferencia de actores externos, al tiempo que se preserva la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán.

El dirigente chino abogó por facilitar los intercambios y los contactos sociales a través del Estrecho, reforzar las políticas que benefician a los taiwaneses, especialmente a los jóvenes, en China continental y apoyar a las empresas con inversión taiwanesa, con el objetivo de profundizar la integración económica.

El mensaje de Pekín se produce en un contexto de tensión persistente en el Estrecho, con un aumento de la presión militar china en torno a la isla y con contactos recientes entre China y el Kuomintang (KMT), principal partido de la oposición taiwanesa, frente a la falta de diálogo con el Gobierno taiwanés, liderado por el Partido Democrático Progresista (PDP), de tendencia soberanista. EFE

