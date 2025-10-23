China fija «autosuficiencia tecnológica» como uno de los ejes del próximo plan quinquenal

Pekín, 23 oct (EFE).- El Partido Comunista de China (PCCh) fijó hoy la «autosuficiencia tecnológica y científica» como uno de los ejes del próximo plan quinquenal chino, en medio de un entorno global incierto por la guerra comercial entre Pekín y Washington.

El comunicado publicado tras la clausura del cuarto pleno del XX Comité Central, celebrado a puerta cerrada en Pekín desde este lunes, define las prioridades para el periodo 2026-2030 y pide asimismo «impulsar nuevas fuerzas productivas».

El texto también señala la importancia de reforzar la «base de la economía real» y de «fortalecer el mercado interno y acelerar la creación de un nuevo patrón de desarrollo» en China, la segunda economía del mundo, que se ha enfrentado a una desaceleración en los últimos años. EFE

