China fustiga a Trump por incitar a Europa a ejercer presión económica

China dijo este viernes que «se opone firmemente» a toda coacción, después de que el presidente estadounidense Donald Trump alentara a los líderes europeos a presionar económicamente a Pekín en retorsión por su rol en la guerra de Ucrania.

Trump pidió el jueves en una llamada a los dirigentes europeos que presionen económicamente a China, debido a su apoyo a Rusia en la ofensiva en Ucrania, informó un alto funcionario de la Casa Blanca. 

«China no es la causa de esa crisis, como tampoco es parte implicada en la misma», respondió este viernes en una conferencia de prensa habitual Guo Jiakun, portavoz de la cancillería china.

«Nos oponemos firmemente a la práctica de arrastrar a China a este asunto y rechazamos firmemente la imposición de la llamada presión económica», declaró el vocero.

China nunca ha condenado a Moscú por su invasión en Ucrania y se presenta como una parte neutral y un posible mediador en el conflicto. 

Los países aliados de Ucrania acusan a China de ayudar a Rusia a eludir las sanciones occidentales, específicamente por permitirle comprar componentes tecnológicos necesarios para producir armamento. 

