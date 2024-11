China gana terreno en Argentina como proveedor para la impresión de papel moneda

Buenos Aires, 29 nov (EFE).- Una empresa china volverá a ganar una licitación para imprimir billetes de 20.000 pesos para Argentina, debido a sus precios competitivos, ganando terreno como proveedor de papel moneda para el país suramericano y poniendo en práctica el pragmatismo del gobierno de Javier Milei en su relación con China.

China Banknote Printing and Minting Corporation propuso un mejor precio que Casa Da Moeda Do Brasil para la provisión de billetes terminados de la denominación de 20.000 pesos para entregar entre el 15 de agosto al 1 de diciembre de 2025.

En esta compulsa, el proveedor brasileño ofreció precios por uno de los dos servicios licitados, en tanto no participaron los otros proveedores homologados, que son Crane Currency Malta LTD y la alemana Papierfabrik Louisenthal GmbH.

Todo indica que la empresa china será adjudicada por 22,3 millones de dólares para proveer 460.000 millares de billetes de 20.000 pesos, según se desprende de la apertura de sobres que se hizo este jueves.

La misma empresa china ganó una licitación para proveer los billetes de 20.000 pesos en el periodo de marzo a julio de 2025, por 14,7 millones de dólares, y otra para el segundo semestre de este año, por 13,34 millones de dólares.

La consolidación de la empresa china como proveedora de billetes resalta en la gestión de Milei, quien asumió en diciembre de 2023 postulando que no tendría relaciones con países comunistas, y alineó su política exterior con EE.UU. e Israel.

Casi un año después de asumir, Milei se reunió con su par chino, Xi Jinping, el 19 de noviembre último, en el marco de la cumbre del G20, en Brasil, donde acordaron «seguir trabajando en el fortalecimiento de sus lazos comerciales y en el desarrollo de proyectos conjuntos que beneficien a ambas economías», según un comunicado argentino.

«Es un tema comercial. Hay necesidad de contratar billetes, se presentan las diferentes empresas de países con la capacidad para producirlos y la que presentó la propuesta más conveniente fue la china. No hay geopolítica», explicaron a EFE fuentes del BCRA.

Hasta la gestión de Milei, se imprimían billetes de baja denominación para el nivel de inflación que registra Argentina -193 % anual en octubre pasado- y se encargaba la empresa pública Casa de Moneda.

La Casa de Moneda no daba a basto y subcontrataba a China Banknote Printing and Minting Corporation, Casa Da Moeda Do Brasil y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España.

El gobierno de Milei cerró el 18 de noviembre pasado la imprenta que depende de Casa de Moneda -Compañía Sudamericana de Valores-, y las licitaciones de billetes son llevadas adelante por el BCRA.

Según datos del BCRA, la adquisición de billetes a través de licitaciones internacionales competitivas disminuyó el costo desde los 126 dólares por millar de billetes en el contrato heredado con Casa de Moneda, a 48 dólares por millar de billetes en la última licitación realizada en agosto pasado. EFE

