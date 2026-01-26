China hackeó durante años móviles de funcionarios de Downing Street, según The Telegraph

2 minutos

Londres, 26 ene (EFE).- China ha pirateado los teléfonos móviles de altos funcionarios de Downing Street -residencia oficial y oficina del primer ministro británico- durante años, según reveló este lunes el diario The Telegraph.

De acuerdo con este citado medio, piratas informáticos patrocinados por Pekín habrían pinchado los teléfonos de algunos de los asesores más cercanos a los ex primeros ministros Boris Johnson, Liz Truss y Rishi Sunak entre 2021 y 2024.

Fuentes citadas por The Telegraph indicaron que el hackeo de los espías chinos llegó «directamente al corazón de Downing Street» y pudieron haber accedido a mensajes de texto o llamadas que involucraban a altos miembros del Ejecutivo, si bien no precisa si el ataque también afectó a los ex jefes del Gobierno del Reino Unido.

Otras fuentes de inteligencia estadounidenses habrían indicado al diario que la operación de espionaje china, apodada ‘Tifón de sal’, seguía en curso, lo que planteaba la posibilidad de que el actual primer ministro británico, Keir Starmer, y su personal superior, también hubieran sido expuestos.

La información de The Telegraph sale a la luz apenas un día antes de que Starmer viaje a China, en la primera visita de un mandatario del Reino Unido en ocho años, para explorar nuevos lazos comerciales y de inversión con Pekín.

La semana pasada el Gobierno británico aprobó los planes para una futura megaembajada china en pleno corazón histórico de Londres, pese a las advertencias de los servicios de inteligencia británicos (MI5, MI6) de posibles riesgos de espionaje por su ubicación estratégica junto a redes de comunicación sensibles.

El MI5 emitió una «alerta de espionaje» al Parlamento en noviembre sobre la amenaza de espionaje por parte del Estado chino, después de que se detectasen presuntos perfiles de LinkedIn vinculados al servicio de inteligencia británico intentando contactar con diputados. EFE

rb/gpv