China impondrá cuotas y aranceles adicionales del 55 % al vacuno importado desde 2026

1 minuto

Pekín, 31 dic (EFE).- China impondrá a partir del 1 de enero de 2026 medidas de salvaguardia sobre la carne de vacuno importada, que incluirán cuotas específicas por país y un arancel adicional del 55 % para las importaciones que superen esos límites, tras concluir una investigación que determinó un “daño grave” a la industria ganadera nacional, informó este miércoles el Ministerio de Comercio.

Según el comunicado hecho público por la cartera comercial, las importaciones de carne de vacuno aumentaron de forma significativa en los últimos años y existe una relación causal entre ese incremento y las dificultades que atraviesa el sector doméstico, lo que justifica la adopción de medidas de protección temporal conforme a la normativa china y a las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Las medidas estarán en vigor durante tres años, hasta el 31 de diciembre de 2028, y se aplicarán mediante cuotas anuales por país, que se irán ampliando de forma gradual, señalo el organismo. EFE

