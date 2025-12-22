China impone aranceles provisionales de hasta el 42,7 % a algunos lácteos de la UE

1 minuto

Pekín, 22 dic (EFE).- El Ministerio de Comercio de China anunció este lunes la imposición de aranceles antisubvenciones provisionales de entre el 21,9 % y el 42,7 % a las importaciones de determinados productos lácteos procedentes de la Unión Europea, tras concluir preliminarmente que estos reciben subvenciones y que han causado un «daño sustancial» a la industria láctea china.

Las medidas, que entrarán en vigor este martes, se aplicarán en forma de depósitos en garantía que los importadores deberán aportar ante la aduana china en función del valor en aduana de la mercancía y del porcentaje fijado para cada empresa exportadora europea.

El anuncio se produce en un contexto de tensión comercial entre China y la Unión Europea, después de que Pekín impusiera recientemente aranceles de hasta el 19,8 % a las importaciones de ciertos productos de cerdo de los Veintisiete, en lo que se considera una represalia por las tasas de Bruselas a sus vehículos eléctricos. EFE

