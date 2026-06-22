China impone controles de exportación sobre 10 empresas de EEUU

afp_tickers

Compartir

1 minuto

China impuso controles de exportación sobre 10 empresas estadounidenses, incluyendo algunas de los sectores de defensa y minería de tierras raras, informó Pekín el lunes.

También prohibió a decenas de empresas estadounidenses participar en contrataciones públicas, en respuesta a una lista negra de Washington de empresas chinas.

Las medidas fueron adoptadas un mes después de la visita a China del presidente estadounidense, Donald Trump, en busca de estabilizar las tensas relaciones con su colega Xi Jinping.

Sin embargo, Estados Unidos divulgó poco después de esa visita una lista negra de 80 empresas chinas y sus filiales que, según Washington, apoyan al ejército chino, lo que llevó a Pekín a amenazar con represalias.

Los nuevos controles de exportación de China se dan «en respuesta al acto atroz del gobierno de Estados Unidos de añadir empresas a su llamada ‘lista de empresas militares chinas'», señaló el Ministerio de Comercio en un comunicado.

Agregó que las disposiciones buscan también «resguardar la seguridad nacional» china.

Entre las 10 entidades están Aveox, que tiene contratos aeroespaciales con las fuerzas armadas estadounidenses, y Oshkosh Defense, que fabrica vehículos militares.

Por su parte, el Ministerio de Finanzas chino anunció una prohibición para que 46 empresas estadounidenses participen en contrataciones públicas en el país asiático, incluyendo Lockheed Martin, Raytheon y la división de defensa de Boeing.

La lista negra estadounidense afecta a gigantes chinos como Alibaba, Baidu y BYD.

mya/dhw/dan/mas