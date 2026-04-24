China impone restricciones a la exportación a 7 firmas europeas de aeroespacial y defensa

Shanghái (China), 24 abr (EFE).- El Ministerio de Comercio de China anunció hoy que impondrá restricciones de manera inmediata a la exportación de productos de doble uso civil y militar a siete empresas europeas de los sectores aeroespacial y de defensa.

Las firmas afectadas son la belga Herstal y su matriz FN Browning; las checas Omnipol, Excalibur Armory, SpaceKnow y Czech Aeronautical Research and Testing Institute, y la alemana Hensoldt. EFE

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR