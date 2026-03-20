China imputa formalmente al exabad del templo Shaolin por malversación y sobornos

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Pekín, 20 mar (EFE).- China formalizó este viernes la imputación contra el exabad del templo Shaolin, Shi Yongxin, acusado de malversación, desvío de fondos y sobornos, después de que la fiscalía presentara cargos ante un tribunal local en un nuevo avance del proceso judicial abierto contra el religioso.

La Fiscalía Popular de Xinxiang, en la provincia central de Henan, elevó el caso ante el Tribunal Popular Intermedio competente por varios delitos económicos vinculados a la gestión de fondos y a prácticas de corrupción, según un comunicado oficial difundido a través de su cuenta de Wechat -semejante a Whatsapp, que está censurado en China-.

Durante la fase de revisión previa, las autoridades informaron al acusado de sus derechos procesales, procedieron a interrogarlo y recabaron las opiniones de su defensa, de acuerdo con la nota difundida por la propia fiscalía.

Shi, cuyo nombre secular es Liu Yingcheng, fue durante décadas una de las figuras más reconocidas del budismo chino al frente del templo Shaolin, un monasterio con más de 1.500 años de historia situado en la provincia de Henan y conocido internacionalmente por su vínculo con el budismo chan y el kungfú.

El caso salió a la luz el pasado julio, cuando el propio templo anunció que su entonces abad estaba siendo investigado por presuntas irregularidades financieras vinculadas a proyectos del monasterio.

Posteriormente, la Asociación Budista de China revocó su estatus religioso y las autoridades aprobaron su detención formal en el marco de la investigación. EFE

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