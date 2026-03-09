China incluirá nuevos gasoductos con Rusia en plan quinquenal en plena crisis energética

2 minutos

Pekín, 9 mar (EFE).- China incluirá el desarrollo de nuevos gasoductos con Rusia en su próximo plan quinquenal (2026-2030), según el borrador del documento presentado durante la sesión anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo).

El texto prevé la construcción del gasoducto China-Rusia del Lejano Oriente y el avance de los trabajos preparatorios para la denominada «ruta central» entre ambos países, un proyecto que analistas vinculan con el futuro gasoducto Fuerza de Siberia 2.

El apartado dedicado a la red nacional de gas natural del borrador del plan menciona también la construcción de la segunda línea del gasoducto Sichuan-Este, una de las principales infraestructuras destinadas a transportar gas desde el interior del país hacia las zonas más industrializadas de la costa oriental.

Aunque el documento no menciona explícitamente el proyecto Fuerza de Siberia 2, algunos observadores del sector interpretan que la referencia a la «ruta central» del gasoducto China-Rusia apunta a ese proyecto, que prevé transportar gas desde Siberia occidental a China a través de Mongolia.

No obstante, analistas citados por medios, como el hongkonés South China Morning Post, advierten de que aún quedan aspectos por resolver antes de que el proyecto pueda avanzar plenamente, como la participación exacta de las compañías estatales Gazprom y la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC), el reparto de los costes de construcción y el precio del gas.

Fuerza de Siberia 2 es uno de los proyectos energéticos más relevantes en la cooperación entre ambos países y contempla suministros de hasta 50.000 millones de metros cúbicos de gas al año durante varias décadas.

Según el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov, Moscú es actualmente el principal proveedor de petróleo y gas de China, mientras que Pekín se ha consolidado como el principal socio comercial de Rusia.

Este giro coincide además con la volatilidad en los mercados energéticos internacionales y las tensiones en Oriente Medio, que han impulsado los precios del petróleo y el gas en la última semana. EFE

gbm/lcl/cg