China inicia maniobras militares con fuego real alrededor de Taiwán

afp_tickers

4 minutos

China lanzó el lunes «grandes» ejercicios militares con fuego real en cinco zonas marítimas y aéreas cerca de Taiwán, una isla de gobierno democrático que Pekín reclama como propia.

Reconocida oficialmente por apenas una docena de países, esta isla dispone de gobierno, ejército y moneda propia y cuenta con Estados Unidos como su principal proveedor de armamento y seguridad.

Este mismo mes, la Casa Blanca aprobó una venta de armas por valor de 11.100 millones de dólares a Taipéi, lo que provocó una reacción airada del gobierno chino.

Las maniobras bautizadas como «Misión Justicia 2025» cuentan con la participación de destructores, fragatas, soldados, bombarderos y drones que realizan «entrenamientos con fuego real contra objetivos marítimos al norte y sudoeste de Taiwán», afirmó el ejército chino.

Tras el inicio de los ejercicios, el Ministerio de Relaciones Exteriores alertó que cualquier intento de obstruir la unificación de Taiwán con China «está destinado al fracaso».

«Las fuerzas externas que intentan usar Taiwán para contener a China y que arman a Taiwán solo alentarán la arrogancia independentista y empujarán al estrecho de Taiwán a una situación peligrosa de guerra inminente», dijo su portavoz Lin Jian.

– «Intimidación militar» –

El Ejército Popular de Liberación (EPL) mostró un mapa con cinco grandes zonas alrededor de Taiwán, donde se organizarán «actividades con fuego real».

Las actividades se enfocarán en la «capacidad de combate mar-tierra, toma conjunta de amplia superioridad, bloqueo de puertos y zonas clave», detalló en un comunicado el coronel Shi Yi, portavoz del Comando de Teatro Oriental del EPL.

«En aras de la seguridad, se recomienda que cualquier barco o avión no relacionado evite ingresar a las aguas y espacio aéreo antes mencionados», agrega el comunicado.

Taiwán condenó el anuncio de las maniobras, que la portavoz presidencial Karen Kuo calificó de «intimidación militar».

La guardia costera taiwanesa afirmó el lunes que detectó cuatro buques de los guardacostas chinos que navegaban frente a sus costas norte y este.

Esa fuerza de Taipéi dijo que «inmediatamente movilizó buques grandes para preposicionar su respuesta en áreas relevantes», y que «envió unidades adicionales de apoyo».

Las maniobras de China «confirman más su naturaleza agresora, haciéndola la mayor destructora de la paz», según el Ministerio de Defensa de Taiwán.

– «Firme advertencia» –

En los últimos años, China incrementó la presión sobre Taiwán en el terreno diplomático, económico y especialmente militar, con el envío regular de aviones y buques alrededor de la isla y el despliegue ocasional de ejercicios a gran escala.

Las relaciones con Taipéi se deterioraron con la llegada al poder del Partido Progresista Democrático en 2016. Su líder y presidente taiwanés desde 2024, Lai Ching-te, considera el territorio como una nación soberana.

El coronel chino Shi Yi afirmó que las maniobras son «una firme advertencia contra las fuerzas separatistas por la independencia de Taiwán», y «una acción legítima y necesaria para salvaguardar la soberanía y unidad nacional».

La televisión estatal china reportó que un tema central de los ejercicios es el «bloqueo» de puertos taiwaneses, incluyendo Keelung en el norte y Kaohsiung en el sur.

Los planes de las maniobras incluyen navíos «que se aproximan a la isla de Taiwán desde diferentes direcciones», precisó Shi.

Los «asaltos conjuntos» buscan «probar sus capacidades de efectuar operaciones conjuntas».

China dijo este mes que iba a tomar «medidas decididas y contundentes» para salvaguardar su territorio tras la venta de armas de Estados Unidos a Taiwán.

La semana pasada, el gobierno anunció sanciones contra 20 empresas de defensa estadounidenses, aunque en su mayoría tienen poco o ningún negocio en China.

Pekín también mantiene un choque diplomático con Tokio, después de que la nueva primera ministra japonesa sugiriera un potencial apoyo a Taiwán en el caso de un futuro conflicto armado.

mya-pfc/je/abs/mas/cr/dbh/hgs