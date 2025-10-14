China inicia pesquisa sobre impacto de medidas de EEUU contra su sector marítimo y naval

1 minuto

Pekín, 14 oct (EFE).- El Ministerio de Transporte de China anunció este martes el inicio de una investigación para evaluar el impacto de los aranceles portuarios impuestos por EE.UU. a los barcos chinos en la seguridad y los intereses de desarrollo de su industria marítima, naval y de las cadenas de suministro relacionadas.

El anuncio se produce el mismo día en que entran en vigor los citados aranceles, así como las tasas similares que China aplicará, como respuesta, a los buques estadounidenses que entren en los puertos del país asiático.

Según un comunicado publicado en su portal oficial, el proceso se llevará a cabo junto con el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información y otros organismos, en virtud de la Ley de Seguridad Nacional, la Ley contra las Sanciones Extranjeras y las Regulaciones sobre el Transporte Marítimo Internacional del país. EFE

