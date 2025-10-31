China insta a EEUU a oponerse a la “independencia de Taiwán” tras cumbre entre Xi y Trump

Pekín, 31 oct (EFE).- China instó este viernes a Estados Unidos a adoptar una postura clara en contra de la «independencia de Taiwán» y afirmó que la reunificación a ambos lados del estrecho “es una tendencia histórica irreversible”.

El ministro chino de Defensa, Dong Jun, hizo estas declaraciones durante una reunión con su homólogo estadounidense, Pete Hegseth, en el marco del encuentro de ministros de Defensa de la ASEAN en Kuala Lumpur, un día después de la cumbre entre los presidentes Xi Jinping y Donald Trump en Corea del Sur.

Dong subrayó, según un comunicado de su departamento, que China “mantiene su compromiso con el desarrollo pacífico”, pero “defenderá con firmeza sus intereses de seguridad nacional”, y que Pekín tiene “plena capacidad y confianza para responder con calma a cualquier provocación o acto de injerencia”. EFE

