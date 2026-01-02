China insta a promover el «desarrollo pacífico» de relaciones con Taiwán tras maniobras

Pekín, 2 ene (EFE).- El director de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado (Ejecutivo chino), Song Tao, instó este viernes a impulsar el «desarrollo pacífico» de las relaciones a través del estrecho de Taiwán, días después de que Pekín lanzara unas maniobras militares a gran escala en torno a la isla.

En un mensaje de Año Nuevo dirigido a la población taiwanesa y reproducido por la agencia oficialista Xinhua, Song reafirmó que la parte continental continuará «ampliando los intercambios y la cooperación» y «promoviendo el desarrollo integrado» con Taiwán, al tiempo que se opondrá a las «actividades secesionistas» y a las «injerencias externas», una referencia velada a Estados Unidos y Japón.

«Estamos dispuestos a entablar diálogo y consultas con partidos políticos, organizaciones y personas de todos los ámbitos de la vida en Taiwán sobre las relaciones a través del Estrecho y la ‘reunificación nacional’, sobre la base del ‘principio de una sola China’ y el Consenso de 1992», señaló el funcionario.

El denominado ‘principio de una sola China’ constituye uno de los pilares de la política exterior de Pekín, según el cual la República Popular China es la única representante legítima de China en el ámbito internacional y Taiwán es una parte inalienable de su territorio.

En cuanto al Consenso de 1992, se trata de un entendimiento tácito alcanzado entre el Partido Comunista chino (PCCh) y el entonces Gobierno de Taiwán, encabezado por el Kuomintang (KMT), por el cual ambas partes reconocen la existencia de «una sola China», aunque discrepan sobre el significado de ese concepto.

Avances entre «dificultades»

En palabras de Tao, las relaciones entre ambos lados del Estrecho «avanzaron pese a las dificultades» el año pasado, acumulando «impulso y fuerza» en favor de la ‘reunificación nacional’.

El funcionario chino destacó las mayores facilidades para que los residentes de Taiwán viajen al continente, así como el «aumento significativo» del número de jóvenes y de «visitantes primerizos» procedentes de la isla.

También instó a las personas de ambas orillas a que «asuman sus responsabilidades históricas» y «unan esfuerzos para oponerse al ‘secesionismo’ y trabajar por la ‘reunificación nacional'», de acuerdo a Xinhua.

Estas declaraciones tuvieron lugar tres días después de la conclusión de ‘Misión Justicia-2025’, unos ejercicios militares en los alrededores de Taiwán en los que participaron unidades del ejército de tierra, la armada, la aviación y la fuerza de cohetes del Ejército chino.

China no ha descartado el uso de la fuerza para hacerse con el control de Taiwán, mientras que el Gobierno taiwanés, liderado por el Partido Democrático Progresista (PDP), una formación de tendencia soberanista, desde 2016, sostiene que solo los 23 millones de ciudadanos de la isla tienen derecho a decidir su futuro político. EFE

