China insta al «diálogo» con Estados Unidos tras la entrada en vigor de tarifas portuarias

Pekín, 14 oct (EFE).- China instó este martes a Estados Unidos a encontrar un «punto medio» para abordar las diferencias entre ambos países y resolver sus respectivas «preocupaciones» mediante el «diálogo y la negociación en pie de igualdad», coincidiendo con la entrada en vigor de tarifas portuarias recíprocas.

«La posición de China sobre este asunto es clara y coherente: si se trata de pelear, China está dispuesta a hacerlo hasta el final; si se trata de dialogar, las puertas están abiertas», manifestó un portavoz del Ministerio chino de Comercio en un comunicado. EFE

