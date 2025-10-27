China insta al «respeto mutuo» tras la cancelación del viaje del ministro alemán al país

Pekín, 27 oct (EFE).- El Gobierno chino afirmó este lunes que China y Alemania deben «adherirse al respeto mutuo, la igualdad de trato y la cooperación de beneficio recíproco», tras el aplazamiento del viaje que el ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, tenía previsto realizar esta semana al país asiático.

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun declaró hoy en una rueda de prensa que Pekín «siempre ha desarrollado los lazos con Berlín desde una perspectiva estratégica y a largo plazo».

Guo subrayó que China y Alemania, como «grandes países y principales economías mundiales», mantienen una cooperación «mutuamente beneficiosa».

«En las circunstancias actuales, ambas partes deben seguir impulsando sus vínculos en la dirección correcta», agregó el vocero.

El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán confirmó la semana pasada que Wadephul había aplazado su desplazamiento a China, previsto para los días 28 y 29 de octubre, después de que la parte china no confirmara más reuniones además del encuentro con el ministro de Exteriores chino, Wang Yi.

La portavoz de la Cancillería germana, Kathrin Deschauer, expresó la «gran preocupación» de Berlín por las restricciones impuestas por Pekín a la exportación de determinados componentes utilizados en la fabricación de semiconductores y materiales de tierras raras, medidas que han despertado inquietud en la industria automotriz del país.

La tensión comercial entre ambas partes se agravó tras la intervención del Estado neerlandés en el fabricante de chips Nexperia, filial de la empresa china Wingtech, lo que llevó a Pekín a limitar la exportación de ciertos componentes clave para el sector.

La prohibición de dichas exportaciones ha causado preocupaciones en el Grupo Volkswagen, el mayor fabricante de automóviles de Europa. EFE

