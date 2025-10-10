China intensifica sus controles sobre las importaciones de chips avanzados, según el FT

Pekín, 10 oct (EFE).- China intensificó sus controles sobre las importaciones de chips avanzados, en medio de los esfuerzos de Pekín por convencer a las principales empresas tecnológicas del país de que dejen de adquirir procesadores de inteligencia artificial (IA) de la estadounidense Nvidia, informó este viernes el Financial Times (FT).

Según el rotativo, en las últimas semanas se han movilizado equipos de funcionarios de aduanas en los principales puertos de China para «realizar controles estrictos» sobre los envíos de semiconductores.

Las inspecciones comenzaron con el objetivo de garantizar que las compañías locales dejaran de comprar chips de Nvidia específicos para China, como el H20 y el RTX Pro 6000D, diseñados para cumplir con los controles de exportación estadounidenses y mantener la cuota de mercado de la firma de Jensen Huang en el gigante asiático.

Con todo, una fuente citada por el FT señaló que los controles se habían extendido recientemente a todos los productos semiconductores avanzados, para combatir mejor el contrabando de chips de alta gama que infringen las restricciones de exportación de Washington.

Además de los controles fronterizos, algunos funcionarios de aduanas también investigaron si las compañías locales habían hecho declaraciones falsas en el pasado sobre la importación de chips avanzados, de acuerdo a dos fuentes familiarizadas con el asunto.

El medio británico informó el mes pasado de que la Administración del Ciberespacio de China había solicitado a las mayores firmas tecnológicas del país, entre ellas ByteDance y Alibaba, que dejaran de comprar procesadores de IA de Nvidia.

Según los reguladores, los procesadores desarrollados en China ya ofrecen un rendimiento comparable a los productos de la compañía estadounidense autorizados para su venta en el gigante asiático.

La intensificación de los controles fronterizos y la restricción a la compra de procesadores de IA de Nvidia forman parte de los esfuerzos del Gobierno chino por garantizar la autosuficiencia del país en materia tecnológica, en un contexto de creciente pugna con Estados Unidos. EFE

