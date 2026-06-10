China investiga a vicealcalde de Shanghái por «violaciones disciplinarias»

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Pekín, 10 jun (EFE).- Chen Yujian, uno de los vicealcaldes de la megalópolis china de Shanghái (este), está siendo investigado por «sospechas de graves violaciones disciplinarias y legales», según informó este miércoles la agencia estatal Xinhua.

El medio oficial indicó que Chen se encuentra bajo las pesquisas de la Comisión Central de Control Disciplinario del Partido Comunista Chino (PCCh, gobernante) y la Comisión Nacional de Supervisión, los dos principales órganos encargados de perseguir irregularidades dentro del partido gobernante y la administración pública, respectivamente.

Xinhua no ofreció más detalles, pero en China la fórmula «graves violaciones disciplinarias y de la ley» es la empleada habitualmente por el aparato anticorrupción para anunciar indagaciones que, frecuentemente, terminan relacionadas con sobornos u otros delitos económicos.

Chen, de 56 años, era uno de los ocho vicealcaldes de la ciudad del este de China, aunque tras el anuncio de la investigación ya no se encuentra en la página web del gobierno municipal de Shanghái.

El funcionario de una de las principales urbes del país asiático, que administra unos 25 millones de habitantes, se convierte así en uno de los últimos en ser sometido a una investigación en el marco de la campaña anticorrupción en marcha en China desde hace más de una década.

La investigación de Chen se produce poco después de la expulsión del PCCh del alcalde de Chengdu, Wang Fengchao, por corrupción y de la dimisión del alcalde de Chongqing, Hu Henghua, también investigado por supuestas «graves violaciones disciplinarias y de la ley» y que han apartado a los dos principales mandos del centro-oeste de China de sus cargos.

Desde su llegada al poder en 2012, Xi ha impulsado una amplia campaña anticorrupción que ha alcanzado a cuadros locales, dirigentes provinciales, altos mandos militares y responsables de empresas estatales.

Aunque la ofensiva ha destapado numerosos casos de corrupción y enriquecimiento ilícito, algunos analistas consideran que también ha servido para reforzar el control político del liderazgo chino sobre el aparato del Partido. EFE

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