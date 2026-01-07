China investiga por ‘dumping’ un químico japonés para chips en plena tensión bilateral

Pekín, 7 ene (EFE).- China anunció este miércoles la apertura de una investigación ‘antidumping’ sobre las importaciones de diclorosilano procedentes de Japón, un compuesto químico clave para la fabricación de semiconductores, en plena escalada de tensiones bilaterales por la cuestión de Taiwán, aunque Pekín presenta la medida como una actuación de carácter técnico a petición de su industria nacional.

El Ministerio de Comercio chino informó en un comunicado de que la investigación se inicia tras una solicitud formal del sector doméstico y se centrará en las importaciones de diclorosilano originarias de Japón, un gas utilizado en procesos de deposición de capas finas para la producción de circuitos integrados, incluidos chips lógicos, de memoria y analógicos.

Según la autoridad comercial, las pruebas preliminares presentadas por el solicitante indican que, entre 2022 y 2024, el volumen de diclorosilano importado desde Japón mostró una tendencia general al alza, mientras que los precios cayeron de forma acumulada un 31 %, lo que habría causado daños a la producción y a la situación financiera de los fabricantes chinos del sector.

La investigación por presuntas prácticas de ‘dumping’ abarcará el período comprendido entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025, mientras que el análisis del perjuicio a la industria nacional cubrirá desde enero de 2022 hasta junio de 2025.

El procedimiento podrá extenderse hasta un año, con posibilidad de prórroga de seis meses en circunstancias especiales.

El diclorosilano es un insumo estratégico para la cadena de suministro de semiconductores, un sector considerado prioritario por Pekín en su política industrial.

El Ministerio subrayó que la investigación se llevará a cabo conforme a la legislación china y a las normas de la Organización Mundial del Comercio, y que se garantizarán los derechos de todas las partes interesadas.

El anuncio se produce un día después de que China endureciera los controles a la exportación de productos de uso dual con destino a Japón, una medida que Pekín justificó por declaraciones de dirigentes nipones sobre un eventual escenario de intervención militar en el Estrecho de Taiwán.

En ese contexto, el Gobierno chino actualizó el pasado 31 de diciembre su listado de bienes considerados de uso dual, que entró en vigor el 1 de enero de 2026, incorporando cuatro elementos del grupo de las tierras raras -terbio, disprosio, lutecio y escandio-, lo que ha llevado a Tokio a estudiar si las nuevas restricciones podrían afectar también a estos minerales clave para sectores estratégicos como la automoción, la electrónica y la defensa.

Las relaciones entre China y Japón atraviesan así una nueva fase de fricción, marcadas en las últimas semanas por intercambios de protestas diplomáticas, tensiones en torno a Taiwán y disputas recurrentes en el mar de China Oriental. EFE

