China investiga por corrupción a alto cargo de su industria de defensa y espacial

Compartir

3 minutos

Pekín, 24 jun (EFE).- Las autoridades chinas abrieron este miércoles una investigación contra Bian Zhigang, hasta ahora subdirector de la Administración Estatal de Ciencia, Tecnología e Industria para la Defensa Nacional y una de las caras más visibles de la cooperación aeroespacial del país asiático.

La investigación contra Bian es la segunda anunciada hoy contra un alto cargo del ente estatal encargado de la ciencia, la tecnología y la industria para la defensa nacional, después de que las autoridades informaran de la apertura de un caso contra el también subdirector del organismo Ka Zhigang.

La Comisión Central de Inspección Disciplinaria del PCCh y la Comisión Nacional de Supervisión, los principales brazos anticorrupción del partido y el Estado, anunciaron que Bian se encuentra bajo pesquisa por presuntas «graves violaciones de la disciplina del partido y de la ley», fórmula habitual en China para anunciar investigaciones que con frecuencia acaban relacionadas con casos de corrupción.

El breve comunicado oficial no ofreció detalles sobre la naturaleza de las supuestas infracciones ni sobre el periodo en el que habrían ocurrido.

El medio hongkonés South China Morning Post informó de que la mayor parte de su carrera transcurrió en la Administración Estatal de Ciencia, Tecnología e Industria para la Defensa Nacional, donde fue nombrado subdirector en febrero de 2024, cargo que seguía ocupando cuando se anunció la investigación.

Sin embargo, tras hacerse público el caso, su perfil fue retirado de las páginas web oficiales.

Bian, que también ocupaba el cargo de subdirector de la Administración Nacional Espacial de China, era además una de las principales caras visibles de la cooperación internacional en los programas espaciales chinos, participando regularmente en foros nacionales e internacionales.

La investigación se produce en un contexto de mayor escrutinio sobre el sector de defensa, donde las autoridades chinas han anunciado en los últimos meses pesquisas y sanciones contra altos cargos militares, responsables de organismos vinculados a la industria militar y directivos de empresas estatales estratégicas.

El pasado febrero, la Fiscalía china presentó cargos por soborno contra Zhang Jianhua, exsubdirector de la misma Administración, acusado de aprovecharse de sus cargos y de la influencia derivada de ellos para recibir bienes de cuantía «especialmente elevada».

Tras su llegada al poder en 2012, el presidente chino y secretario general del PCCh, Xi Jinping, impulsó una amplia campaña anticorrupción que ha alcanzado a funcionarios de todos los niveles, desde cuadros locales hasta dirigentes provinciales, altos mandos militares y responsables de grandes conglomerados estatales.

La campaña ha sido presentada por las autoridades como un esfuerzo para reforzar la disciplina interna y combatir la corrupción, aunque algunos observadores consideran que también podría servir para apartar a determinadas figuras de la vida política. EFE

imh/lcl/alf