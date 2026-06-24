China investiga por corrupción a un alto cargo de su industria de defensa

Compartir

3 minutos

Pekín, 24 jun (EFE).- Las autoridades chinas abrieron una investigación contra Ka Zhigang, subdirector del organismo estatal encargado de la ciencia, la tecnología y la industria para la defensa nacional, en un nuevo caso que afecta a cargos vinculados al sector estratégico de defensa.

Ka, miembro del grupo dirigente del Partido Comunista de China (PCCh) en la Administración Estatal de Ciencia, Tecnología e Industria para la Defensa Nacional, está bajo pesquisa por presuntas «graves violaciones de la disciplina y de la ley», fórmula habitual en China para anunciar investigaciones que con frecuencia acaban relacionadas con casos de corrupción.

La Comisión Central de Inspección Disciplinaria del PCCh y la Comisión Nacional de Supervisión, los principales brazos anticorrupción del partido y el Estado, anunciaron este miércoles que Ka está siendo sometido a una revisión disciplinaria y a una investigación de supervisión.

El breve comunicado oficial no ofreció detalles sobre la naturaleza de las supuestas infracciones ni sobre el periodo en el que habrían ocurrido.

Según el medio local The Paper, Ka desarrolló buena parte de su carrera en la propia Administración Estatal de Ciencia, Tecnología e Industria para la Defensa Nacional, donde ocupó cargos como subdirector de departamentos vinculados a la planificación y como ingeniero jefe del organismo.

En febrero de 2024 fue nombrado subdirector de la Administración, una entidad encargada de supervisar sectores relacionados con la industria militar y proyectos estratégicos de ciencia y tecnología.

La investigación se produce en un contexto de mayor escrutinio sobre el sector de defensa, donde las autoridades chinas han anunciado en los últimos meses pesquisas y sanciones contra altos cargos militares, responsables de organismos vinculados a la industria militar y directivos de empresas estatales estratégicas.

El pasado febrero, la Fiscalía china presentó cargos por soborno contra Zhang Jianhua, exsubdirector de la misma Administración, acusado de aprovecharse de sus cargos y de la influencia derivada de ellos para recibir bienes de cuantía «especialmente elevada».

Tras su llegada al poder en 2012, el presidente chino y secretario general del PCCh, Xi Jinping, impulsó una amplia campaña anticorrupción que ha alcanzado a funcionarios de todos los niveles, desde cuadros locales hasta dirigentes provinciales, altos mandos militares y responsables de grandes conglomerados estatales.

La campaña ha sido presentada por las autoridades como un esfuerzo para reforzar la disciplina interna y combatir la corrupción, aunque algunos observadores consideran que también podría servir para apartar a determinadas figuras de la vida política. EFE

aa/imh/ah