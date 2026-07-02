China invita a la UE este otoño para nueva ronda de diálogo comercial

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Pekín, 2 jul (EFE).- China ha invitado al comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic, este otoño para celebrar la segunda reunión ordinaria del mecanismo de diálogo que ambas partes acordaron mantener para resolver sus tensiones comerciales, informó este jueves el Ministerio de Comercio chino.

La invitación llega tras el primer encuentro, celebrado este lunes en Bruselas, entre Sefcovic y el ministro de Comercio chino, Wang Wentao, en el que ambos se comprometieron a mantener canales de comunicación abiertos hasta octubre para evitar que sus desacuerdos deriven en una guerra comercial.

El portavoz de la cartera comercial china, He Yadong, confirmó hoy la invitación en una rueda de prensa ordinaria, en la que también presentó los resultados de esa primera reunión.

He explicó que el mecanismo constituye un nuevo canal permanente de diálogo económico y comercial entre ambas partes, por el que acordaron celebrar entre una y dos reuniones ministeriales al año.

En esta primera reunión las conversaciones se centraron en ámbitos emergentes, como la inteligencia artificial, áreas con potencial de cooperación y asuntos problemáticos, con el objetivo de promover un comercio «más equilibrado al alza, y no a la baja», según el portavoz.

La búsqueda de diálogo sigue a los diversos episodios que han hecho aumentar la tensión entre ambas partes en los últimos años, marcados por las investigaciones comerciales recíprocas, las diferencias sobre la guerra en Ucrania y las sanciones impuestas por Bruselas a empresas chinas por su presunta colaboración con Rusia. EFE

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