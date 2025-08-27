The Swiss voice in the world since 1935

China invitará a «compatriotas taiwaneses» al desfile por 80 años de victoria sobre Japón

Pekín/Taipéi, 27 ago (EFE).- El Gobierno chino manifestó este miércoles que «representantes de todos los ámbitos de la vida, incluidos compatriotas taiwaneses» serán invitados a asistir al desfile del 3 de septiembre en conmemoración del 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico.

«La guerra de resistencia contra Japón es una epopeya escrita por toda la nación; todos los hijos de China, incluidos los compatriotas de Taiwán, hicieron grandes sacrificios y aportaron contribuciones importantes», declaró Zhu Fenglian, portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado (Ejecutivo chino).

Zhu expresó su esperanza de que «los compatriotas a ambos lados del Estrecho recuerden la historia, honren a los caídos, promuevan el gran espíritu patriótico y el espíritu de la guerra de resistencia y extraigan de la historia sabiduría y fuerza para avanzar».

China espera que los habitantes de la isla «se unan y trabajen al unísono, impulsen conjuntamente la justa causa de la ‘reunificación’ de la patria y creen juntos un brillante futuro de rejuvenecimiento nacional», aseguró la vocera.

En un reciente acto público, el viceministro del Consejo de Asuntos Continentales (MAC) de Taiwán -el organismo encargado de las relaciones con China-, Shen You-chung, subrayó que las naciones democráticas deberían abstenerse de participar en dicho desfile.

«Esperamos que las naciones libres y democráticas no sólo se mantengan alejadas del desfile chino del 3 de septiembre, sino que también boicoteen o condenen el evento», afirmó Shen, en declaraciones recogidas por el Taipei Times.

Hace dos semanas, el Ejecutivo taiwanés prohibió a todos sus funcionarios y a determinados ex altos cargos viajar a China para asistir a la conmemoración, con el objetivo de prevenir que Pekín utilice el evento como «herramienta de propaganda política y de ‘unificación’ contra Taiwán».

«Si algún partido político, entidad legal, organización o persona asiste a dichos actos y lleva a cabo cualquier forma de cooperación con las autoridades continentales, las autoridades competentes impondrán las sanciones previstas en la Ley de Relaciones a Través del Estrecho y demás leyes pertinentes», advirtió el MAC en un comunicado.

Está previsto que China exhiba su fuerza militar en el desfile, en el que el presidente chino, Xi Jinping, pasará revista a las tropas y pronunciará un discurso.

Mandatarios internacionales como el presidente ruso, Vladímir Putin, también asistirán al desfile.

La capital china se ha visto sujeta en las últimas semanas a múltiples restricciones al tráfico y al transporte público y a una mayor presencia policial, mientras las autoridades ultiman los preparativos del evento.

La Segunda Guerra Mundial transcurrió paralelamente a la guerra civil china entre nacionalistas y comunistas (1927-1949), quienes acordaron una tregua para luchar conjuntamente contra Japón. EFE

aa-jacb/vec/enb

