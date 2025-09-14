The Swiss voice in the world since 1935

China lanza investigaciones contra chips y medidas de EEUU un día antes de cita en Madrid

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Pekín, 14 sep (EFE).- El Ministerio de Comercio de China anunció la apertura de dos investigaciones sobre importaciones y políticas de Estados Unidos en el sector de semiconductores, un día antes de que arranque en Madrid la cuarta ronda de negociaciones comerciales entre ambos países.

En un comunicado publicado este sábado por la noche local, la cartera informó de que ha iniciado una investigación ‘antidumping’ sobre determinados circuitos integrados analógicos procedentes de EE.UU., tras la petición de una asociación provincial de la industria.

Según los datos aportados por los solicitantes, entre 2022 y 2024 las importaciones de esos chips aumentaron un 37 % y sus precios cayeron un 52 %, lo que habría presionado a la baja el mercado doméstico.

El ministerio precisó que la investigación abarcará chips de interfaz de datos y controladores de pantalla fabricados con tecnología de 40 nanómetros o superior, y que concluirá, salvo prórroga, en septiembre de 2026.

En paralelo, Pekín abrió una segunda investigación “antidiscriminación” contra las medidas estadounidenses que desde 2018 han restringido la exportación de semiconductores a China o limitado la actividad de empresas con vínculos en el país asiático.

La cartera citó como ejemplos las reglas derivadas de la Chip and Science Act de 2022, las restricciones notificadas en 2023 y 2024 y las guías publicadas en mayo pasado para vetar el uso de chips de Huawei o de procesadores chinos en inteligencia artificial.

La Cámara de Comercio de Maquinaria y Productos Electrónicos de China y la Asociación de la Industria de Semiconductores, tuteladas por los ministerios de Comercio y de Industria y Tecnología de la Información del gigante asiático respectivamente, expresaron su respaldo a la decisión del Gobierno, alegando que las medidas estadounidenses “dañan los derechos legítimos de las empresas chinas” y alteran la cadena global de suministro.

El anuncio se produce apenas 24 horas antes de que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el vice primer ministro chino, He Lifeng, se reúnan en Madrid (14–17 de septiembre) para intentar avanzar en un acuerdo que despeje la amenaza de nuevos aranceles y aborde la situación de TikTok, cuyo permiso de operación en EE.UU. vence el 17 de este mes. EFE

gbm/sbb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR