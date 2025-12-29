China lanza maniobras militares en torno a Taiwán como «seria advertencia»

Pekín, 29 dic (EFE).- El Ejército chino anunció este lunes que ha lanzado nuevas maniobras en torno a Taiwán en la que participan unidades del ejército, la armada, la aviación y la fuerza de cohetes para «aproximarse a la isla desde múltiples direcciones» y «lanzar una seria advertencia a las fuerzas separatistas que buscan la independencia de la isla y a las fuerzas de interferencia externa».

«Estos ejercicios se centran principalmente en patrullas de preparación para el combate marítimo-aéreo, la toma del control integral, el bloqueo de puertos y zonas clave, y la disuasión externa tridimensional», señala un comunicado del Comando del Teatro Oriental de Operaciones publicado en la cuenta oficial de la red social WeChat.

Los ejercicios, llamados ‘Misión Justicia-2025’, tienen lugar después de una nueva escalada de tensiones en el Estrecho, en un contexto marcado por el refuerzo del apoyo militar estadounidense a Taipéi y por recientes visitas a la isla de responsables políticos japoneses, en un momento de deterioro de las relaciones entre China y Japón por la cuestión de Taiwán. EFE

